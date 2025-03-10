Стареют быстрее, чем успевают менять. Износ теплосетей в Приангарье составляет почти 40%

Энергетический комплекс Иркутской области является одним из крупнейших в РФ. Его представляют объекты «большой энергетики», которые входят в основном в структуру «ЕвроСибэнерго», а также объекты «малой энергетики», прежде относящиеся к «коммунальной». Стоит обратить внимание на то, что в 2020 году жители многих населенных пунктов Приангарья автоматически перешли под крыло новой ресурососнабжающей организации. Ей стала «Байкальская энергетическая компания» — дочернее предприятие ПАО «Иркутскэнерго». Изменения произошли для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. В настоящее время компания управляет и обслуживает 11 ТЭЦ в регионе. Однако нельзя не обратить внимание на то, что плата за отопление постоянно растет и «бьет» по кошелькам жителей Приангарья, но вместе с этим изношенные теплосети не получают должного внимания и улучшения. О состоянии тепловых сетей в Приангарье, реализации и суммах инвестиционных программ — в материале ИА IrkutskMedia.