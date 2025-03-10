Стареют быстрее, чем успевают менять. Износ теплосетей в Приангарье составляет почти 40%

ИА IrkutskMedia попыталось разобраться с состоянием тепловых сетей, а также с реализацией и суммами инвестиционных программ.
Энергетический комплекс Иркутской области является одним из крупнейших в РФ. Его представляют объекты «большой энергетики», которые входят в основном в структуру «ЕвроСибэнерго», а также объекты «малой энергетики», прежде относящиеся к «коммунальной». Стоит обратить внимание на то, что в 2020 году жители многих населенных пунктов Приангарья автоматически перешли под крыло новой ресурососнабжающей организации. Ей стала «Байкальская энергетическая компания» — дочернее предприятие ПАО «Иркутскэнерго». Изменения произошли для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. В настоящее время компания управляет и обслуживает 11 ТЭЦ в регионе. Однако нельзя не обратить внимание на то, что плата за отопление постоянно растет и «бьет» по кошелькам жителей Приангарья, но вместе с этим изношенные теплосети не получают должного внимания и улучшения. О состоянии тепловых сетей в Приангарье, реализации и суммах инвестиционных программ — в материале ИА IrkutskMedia.
Состояние теплосетей
Состояние тепловых сетей в Иркутской области требует особого внимания, так как значительная часть инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно последним данным, представленным ИА IrkutskMedia министерством жилищной политики и энергетики региона, средневзвешенная доля ветхих тепловых сетей, требующих замены, в Приангарье составляет 39%, в Иркутске — 51%, в Тулуне — 60%, в Усолье-Сибирском — 70%, в Свирске — 74%. В Усть-Илимске ситуация еще более критическая: тепловые сети находятся в частной собственности, 83% из них требуют замены.
Однако, несмотря на высокие показатели износа, стоит подчеркнуть, что доля ветхих сетей не увеличивается благодаря проводимым работам по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации инженерных сетей. Эти мероприятия осуществляются как за счет бюджетных источников, так и собственных средств ресурсоснабжающих организаций.
Для решения проблем с созданием и реконструкцией тепловых сетей в столице Приангарья выделялись средства льготных кредитных ресурсов, поддерживаемых ППК «Фонд развития территорий» из Фонда национального благосостояния и инфраструктурных бюджетных кредитов. Это, в свою очередь, позволяет осуществлять инвестиции в модернизацию теплосетей.
Кроме того, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области регулярно представляет субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. Так, в 2024 году на эти цели было выделено 761 млн рублей для 31 муниципального образования. В 2025 году планируется предоставление субсидий на сумму 674 млн рублей.
Исполнение инвестпрограммы
В сентябре 2023 года в Иркутске впервые за последние 50 лет начали реализацию крупного и важного для города инфраструктурного проекта. Его основой стал тепловой луч, который позволит подключить предместье Рабочее к мощностям Ново-Иркутской ТЭЦ. В настоящее время «Байкальская энергетическая компания» продолжает реализовывать проект на средства инфраструктурного бюджетного кредита в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».
Такая мера позволяет получать бюджетный кредит по льготной ставке в 3% для социально значимых проектов, которые имеют положительное влияние на экономическое развитие региона.
Кроме того, как отметили в министерстве жилищной политики и энергетики региона, инвестиционные программы направлены на улучшение значений показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения, что в итоге приводит к более высокому качеству предпосылаемой услуги и уменьшению затрат.
Инвестиционную программу «Байкальской энергетической компании» на 2021−2023 годы утвердили еще в 2020 году, после ее дважды корректировали в 2021. Как подчеркнули в ответе на запрос корр. ИА IrkutskMedia в министерстве жилищной политики и энергетики региона, на 2024 год инвестиционная программа ООО «БЭК» не утверждалась.
Стоимость мероприятий инвестиционной программы ООО «БЭК» на 2021−2023 годы составила 7,7 млрд рублей (включая НДС), половина этих средств была предусмотрена на создание и реконструкцию сетей теплоснабжения. Затраты в размере более 4,3 млрд рублей (без учета НДС) учтены при установлении тарифа на теплоснабжение для потребителей.
За эти годы программа была реализована только на 50−70%. Это связано с несколькими причинами: часть работ перенесли на более поздние сроки, выросли цены на оборудование и материалы.
В настоящее время проводится более глубокая проверка исполнения инвестпрограммы ООО «БЭК» за предыдущие периоды. Предварительно, компания не реализовала мероприятия стоимостью более 1 млрд рублей. К причинам сложившейся ситуации в министерстве жилищной политики и энергетики Приангарья отнесли перенос работ на будущие периоды из-за удовлетворительного состояние оборудования по результатам диагностики и пересмотр приоритетных объектов инвестирования. Кроме того, в ответе на запрос корр. ИА IrkutskMedia подчеркнули, что компания не завершила предшествующие этапы мероприятия, например, проекто-изыскательные работы, что может быть связано с невысоким качеством разработки инвестиционных программ, проблемами экспертной оценки состояния систем и глубиной прогнозирования.
Несмотря на активные усилия по модернизации тепловых сетей, «Байкальская энергетическая компания» сталкивается с серьезными вызовами в реализации своих обязательств. Выполнение мероприятий не в полной мере, а всего лишь на 50−70% создает определенные риски не только для самой компании, но и для потребителей, которые могут столкнуться с ухудшением качества услуг, а впоследствии и проявить свое недовольство.