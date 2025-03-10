В Роспотребнадзоре предупредили новосибирцев о контрафактной рекламе БАДов

В рекламных листовках под названием «ПроЗдоровье» содержатся ссылки на несуществующих врачей-экспертов и исцелившихся пациентов, которые якобы подтверждают эффективность предлагаемых средств.
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили, что такая реклама может вводить в заблуждение и представлять опасность для здоровья. Ведомство предупредило, что люди могут потерять не только деньги, но и драгоценное время на лечение.
Рекламные материалы не содержат информации об издателе и тираже, что делает их незаконными. Кроме того, в них отсутствуют достоверные данные о качестве и безопасности предлагаемых препаратов. Читателям предлагают средства от шума в ушах, запоров, импотенции и избавления от папиллом, а также патчи для ног для улучшения памяти и обменных процессов.
Все рекламируемые препараты продаются на краткосрочных распродажах в спальных районах города, а также распространяются на маркетплейсах. В «газете» использованы фотографии вымышленных врачей, которые якобы подтверждают высокую эффективность данных БАДов и призывают к их покупке.
По данным Международной ассоциации «Антиконтрафакт», все упомянутые в рекламе врачи и пациенты являются вымышленными. В Роспотребнадзоре напомнили, что на упаковке любого зарегистрированного БАДа должен быть уникальный цифровой код Data Matrix, который можно проверить в мобильном приложении «Честный знак».
В ведомстве призвали особенно обратить внимание пожилых людей, которые могут доверять печатным изданиям и тем самым усугубить свое здоровье.