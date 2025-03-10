Утвержден план развития Щучинско-Боровской курортной зоны

Ожидается, что реализация плана приведет к увеличению числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек, росту занятости в сфере туризма с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек и привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге. Доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.