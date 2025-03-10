Cреднее время поиска работы в Челябинской области превышает пять месяцев

По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы в стране, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тыс. человек. В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков.