Cреднее время поиска работы в Челябинской области превышает пять месяцев

РИА Новости составило рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы в стране, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тыс. человек. В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков.
По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале (последние доступные данные) 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев. Безработица в четвертом квартале сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве она составила менее 5%.
Челябинская область в рейтинге на 21 месте: уровень безработицы в IV квартале 2024 года составил 1,7%, среднее время поиска работы в III квартале — 5,5 месяца.
Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,9%, что является историческим минимумом. Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.
Наиболее высокий уровень безработицы в Республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 25,5%.
Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2024 года варьировалось от 11 дней до 12,4 месяцев.