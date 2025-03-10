Курсы валют на 10 марта, цены на нефть и металлы

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным Investing.com на 21:56 аст составила 70,36 доллара за баррель, что на 1,3% больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,02%, до 67,04 доллара за баррель.