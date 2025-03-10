Курсы валют на 10 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным Investing.com на 21:56 аст составила 70,36 доллара за баррель, что на 1,3% больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,02%, до 67,04 доллара за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли в воскресенье, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2 914,1 доллара за тройскую унцию, понизившись на 0,43% на 22:05 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,81%, достигнув отметки 32,8 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:10 аст bitcoin торговался по 82 554,18 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 4,23%, а ее капитализация составила 1,67 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 039,4 доллара, снизившись в цене на 8,35%. Капитализация этой криптовалюты составила 267,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,83 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 312,1 тенге.
1 азербайджанский манат 291,94 тенге.
10 армянский драм 12,66 тенге.
1 белорусский рубль 151,51 тенге.
1 бразильский реал 85,87 тенге.
10 венгерских форинтов 13,47 тенге.
1 гонконгский доллар 63,68 тенге.
1 грузинский лари 180,27 тенге.
1 датская крона 72,04 тенге.
1 дирхам ОАЭ 134,74 тенге.
1 доллар США 494,84 тенге.
1 евро 537,4 тенге.
1 индийская рупия 5,69 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 345,73 тенге.
1 китайский юань 68,42 тенге.
1 кувейтский динар 1607,04 тенге.
1 кыргызский сом 5,66 тенге.
1 малазийский ринггит 112,16 тенге.
1 мексиканский песо 24,44 тенге.
1 молдавский лей 27,57 тенге.
1 норвежская крона 45,76 тенге.
1 польский злотый 128,59 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 131,91 тенге.
1 российский рубль 5,58 тенге.
1 СДР 657,47 тенге.
1 сингапурский доллар 372,12 тенге.
1 таджикский сомони 45,61 тенге.
1 тайский бат 14,72 тенге.
1 турецкая лира 13,58 тенге.
100 узбекских сумов 3,83 тенге.
1 украинская гривна 12,01 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 639,18 тенге.
1 чешская крона 21,47 тенге.
1 шведская крона 48,98 тенге.
1 швейцарский франк 563,66 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,37 тенге.
100 южнокорейских вон 34,27 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.