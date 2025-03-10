Экзотических мигрантов обнаружили в Приморье

Приморье и Амурская область первыми в стране привлекли к работам гастарбайтеров из Мьянмы.
От российских компаний уже есть запросы на специалистов-бирманцев. Преимущественно речь идет о подрядах на строительство крупных объектов и для работы на промышленных предприятиях.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд, в прошлом году 24 сварщика из Мьянмы приступили к работе в Приморье. В ближайшее время край ждет еще тридцать специалистов.
Работники из Юго-Восточной Азии проходят обучение русскому языку на специальных курсах. Также сообщается, что граждан Мьянмы привлекли к работе и на стройках в Амурской области. Среди них — сварщики, монтажники и бетонщики.