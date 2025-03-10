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Экзотических мигрантов обнаружили в Приморье

Впервые в стране на стройках работают граждане Мьянмы, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Reuters

Приморье и Амурская область первыми в стране привлекли к работам гастарбайтеров из Мьянмы.

От российских компаний уже есть запросы на специалистов-бирманцев. Преимущественно речь идет о подрядах на строительство крупных объектов и для работы на промышленных предприятиях.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд, в прошлом году 24 сварщика из Мьянмы приступили к работе в Приморье. В ближайшее время край ждет еще тридцать специалистов.

Работники из Юго-Восточной Азии проходят обучение русскому языку на специальных курсах. Также сообщается, что граждан Мьянмы привлекли к работе и на стройках в Амурской области. Среди них — сварщики, монтажники и бетонщики.