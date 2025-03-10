Новую строку расходов могут добавить в платёжки за ЖКХ

Согласно опросу, проведенному специалистами одного из подкомитетов Торгово-промышленной палаты, обнаружена тревожная статистика: более половины интернет-сетей в домах, построенных до 2005 года, находятся в нерабочем состоянии, сообщает ИА DEITA.RU.
Значительное количество кабелей и оборудования оказалось мертвым грузом, занимающим пространство. Наиболее неприемлемым является то, что ответственность за удаление этих неработающих интернет-кабелей перекладывается на собственников квартир.
Стоимость демонтажа в одном подъезде может варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей, что создает значительное финансовое бремя для жильцов. По данным 82% опрошенных управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ, в их домах действительно есть бесхозные и немаркированные сети, пишет портал «Дом Mail».
С апреля 2024 года операторы связи получили законное право беспрепятственного доступа в многоквартирные дома, при этом с них снята ответственность за оплату общего имущества. В свою очередь, операторы должны привести существующие сети в соответствие с новыми правилами до апреля 2025 года. Однако практика показывает, что большинство провайдеров не спешат выполнять эти обязательства, и только 5% уже начали необходимые работы.
Представители ТПП выражают опасения, что операторы могут не успеть завершить свои обязательства в установленный срок, что приведет к массовому демонтажу немаркированных сетей управляющими компаниями после апреля 2025 года.
Это создаст дополнительные расходы для жильцов, которые будут вынуждены оплачивать демонтаж и восстановление общего имущества. Эксперты палаты предлагают продлить сроки выполнения обязательств для операторов и создать рабочие группы с участием провайдеров, управляющих компаний, бизнесменов и местной власти для поиска решений данной проблемы, чтобы избежать негативных последствий для всех.