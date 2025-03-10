Новую строку расходов могут добавить в платёжки за ЖКХ

С апреля 2024 года операторы связи получили законное право беспрепятственного доступа в многоквартирные дома, при этом с них снята ответственность за оплату общего имущества. В свою очередь, операторы должны привести существующие сети в соответствие с новыми правилами до апреля 2025 года. Однако практика показывает, что большинство провайдеров не спешат выполнять эти обязательства, и только 5% уже начали необходимые работы.