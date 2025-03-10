По количеству банкротов Свердловская область заняла второе место в России

А вот количество компаний-банкротов в регионе падает: за 2024 год их стало меньше сразу на 8,1%. «В целом за 2024 год абсолютное количество корпоративных банкротств, 8570, оказалось меньше, чем во все годы наблюдений, за исключением 2023 года, когда сказалось действие моратория предыдущего года», — говорится в данных Федресурса. Но при этом резко выросло количество дел, начатых по инициативе налоговой: до 24,3% с 14,3% в 2023-м.