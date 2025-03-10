По количеству банкротов Свердловская область заняла второе место в России

Через внесудебную процедуру могут пройти те, чей долг составляет менее 1 млн рублей. В список самых «банкротных» регионов за 2024 год входит Краснодарский край (он на первом месте), Алтайский край, Челябинская, Омская, Оренбургская области. Москвы нет даже в топ-10 регионов.
Если говорить о динамике признания лиц банкротами через внесудебные процедуры, то она резко увеличилась: в четыре с половиной раза. В 2023 году банкротов в области было всего 539 человек.
В правительстве России резкий рост банкротов в регионах связывают с облегчением процедуры. «В прошлом году внесудебная процедура модифицировалась, вносились существенные изменения, граждан освободили от необходимости приносить бумажные справки для подтверждения соответствия условиям. Сейчас сведения подтверждаются госорганами и организациями с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия», — отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Выросло в Свердловской области за прошлый год и количество тех, кто был признан банкротом по суду (без ограничений по сумме долгов). Их число увеличилось на 20,9%. И пока такая процедура популярнее, чем внесудебная. Суды опубликовали 15 633 сообщений о введении реализации имущества жителей Свердловской области.
А вот количество компаний-банкротов в регионе падает: за 2024 год их стало меньше сразу на 8,1%. «В целом за 2024 год абсолютное количество корпоративных банкротств, 8570, оказалось меньше, чем во все годы наблюдений, за исключением 2023 года, когда сказалось действие моратория предыдущего года», — говорится в данных Федресурса. Но при этом резко выросло количество дел, начатых по инициативе налоговой: до 24,3% с 14,3% в 2023-м.