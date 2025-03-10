Из ООО «Кондитерская Виолетт», задолжавшего ФНС, выходят учредители

Напомним, ранее ФНС установила, что компания, а также несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн руб. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).