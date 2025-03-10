Импорт vs экспорт: как дисбаланс внешней торговли влияет на экономку Беларуси

В последние годы наблюдается диспропорция во внешней торговле Беларуси — импорт несколько выше экспорта. Так, например, по итогам прошлого года импорт превысил продажи товаров на экспорт на шесть миллиардов долларов, по итогам 2023-го — на три миллиарда, в 2022-м — на один миллиард, а в 2021 году — на два миллиарда.
Как это может отразиться на экономике страны и стоит ли ждать негативных последствий, а также насколько отрицательно это влияет на платежный баланс и оказывает ли давление на курс белорусского рубля, корреспондент Sputnik обсудил с финансовым аналитиком, членом CFA Institute Александром Шкутом.
Дисбаланс баланса
По мнению эксперта, на текущий момент торговый баланс, то есть разница между импортом и экспортом, является основным фактором, влияющим на курс белорусского рубля.
«Обычно в долгосрочной перспективе на курс валют влияет платежный баланс, однако, сейчас существуют ограничения на движение капитала, а также санкционные рестрикции, которые препятствуют свободным иностранным инвестициям в Беларусь и получению заимствований со стороны зарубежным инвесторов», — отметил он.
Как пояснил Шкут, в обычных условиях, когда отсутствуют ограничения на движение капитала, излишний импорт может уравновешиваться в платежном балансе за счет инвестиций и заимствований.
«Но поскольку сейчас движение капитала ограничено, капитальные счета платежного баланса в меньшей степени могут уравновешиваться в платежном балансе. Поэтому на текущий момент торговый баланс является основным фактором, который влияет на курсообразование», — сказал аналитик.
Влияющие тенденции
В связи с этим, по словам специалиста, можно выделить несколько тенденций, которые в долгосрочной перспективе будут влиять на курс белорусского рубля.
Первое — это увеличение импорта, который мы наблюдаем в последнее время. Это будет негативно влиять на курс, потому что импортерам требуется больше валют для закупки импортных товаров, а значит, спрос на иностранную валюту возрастает, что в свою очередь окажет давление на курс белорусского рубля.
Это происходит за счет устойчивого внутреннего спроса, который был спровоцирован ростом реальных заработных плат в последние годы.
«То есть выросшие доходы населения повышают спрос на импортные товары, что увеличивает импорт и оказывает давление на курс», — пояснил эксперт.
Вторая тенденция — это уменьшение экспорта
Поскольку в белорусской экономике доминирует внешняя торговля с Россией, ослабление курса российского рубля по отношению к доллару приводит к сокращению импортной выручки в Беларуси. Соответственно на фоне роста импорта из-за увеличения внутреннего спроса мы наблюдаем и падение экспорта из-за ослабления курса российского рубля.
По мнению эксперта по финансам, в долгосрочной перспективе дефицит торгового баланса будет негативно влиять на курс национальной валюты Беларуси.
«Когда действуют ограничения на движение капитала и затруднено получение иностранных инвестиций и заимствований, чтобы уравновесить платежный баланс в условиях дефицита торгового баланса необходимо будет ослаблять белорусский рубль», — отметил аналитик.