Импорт vs экспорт: как дисбаланс внешней торговли влияет на экономку Беларуси

В последние годы наблюдается диспропорция во внешней торговле Беларуси — импорт несколько выше экспорта. Так, например, по итогам прошлого года импорт превысил продажи товаров на экспорт на шесть миллиардов долларов, по итогам 2023-го — на три миллиарда, в 2022-м — на один миллиард, а в 2021 году — на два миллиарда.