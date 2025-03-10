Волгоградцам пообещали снижение цен на ряд лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) провела исследование цен производителей на определенные лекарственные средства.
В результате средняя стоимость 6 жизненно необходимых препаратов была снижена на 50% по сравнению со средней ценой их реализации в 2024 году и на 52% по сравнению с минимальными ценами в странах, которые являются референтными для России.
В список попали «Брезтри аэросфера» (МНН «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол»), «Энерзейр Бризхалер» (МНН «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон») «, “Эврензо” (МНН “Роксадустат”), “Тезспире” (МНН “Тезепелумаб”), “Полайви” (МНН “Полатузумаб ведотин”) и “Биспонса” (МНН “Инотузумаб озогамицин”).
Как подчеркнули в ФАС, снижение стоимости лекарственных средств сделает их более доступными для россиян.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что в организациях здравоохранения перечисленные препараты должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.