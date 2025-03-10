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Самозапреты на кредиты уже поставили более 100 тысяч свердловчан

Процедурой самозапретов на кредиты воспользовалось более 100 тысяч жителей Свердловской области.

Более 105 тыс. жителей Свердловской области уже установили себе самозапреты на кредиты. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй в ответе на запрос ЕАН.

По данным организации, куда передают сведения более 4 тыс. кредиторов, жители региона очень активно пользуются самозапретами. В первые два дня число желающих сделать это росло по 23−25 тыс. в день. Например, на 3 марта их было 45 274 человека, а на 4 — уже 68 тыс.

Самозапрет кредитов — это документально оформленный запрет самому себе брать новые кредиты в банках. Банк по вашему заявлению (поданном через «Госуслуги» или МФЦ) прерывает все онлайн-операции, связанные с выдачей займов. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит. ЦБ придумал эту схему, чтобы бороться с кредитным мошенничеством.

Процедура очень популярна во всей стране: на 7 марта ею воспользовалось около 3,6 млн россиян. Средний возраст тех, кто устанавливает ее, — 51 год.