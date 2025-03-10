Самозапреты на кредиты уже поставили более 100 тысяч свердловчан

Более 105 тыс. жителей Свердловской области уже установили себе самозапреты на кредиты. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй в ответе на запрос ЕАН.
По данным организации, куда передают сведения более 4 тыс. кредиторов, жители региона очень активно пользуются самозапретами. В первые два дня число желающих сделать это росло по 23−25 тыс. в день. Например, на 3 марта их было 45 274 человека, а на 4 — уже 68 тыс.
Самозапрет кредитов — это документально оформленный запрет самому себе брать новые кредиты в банках. Банк по вашему заявлению (поданном через «Госуслуги» или МФЦ) прерывает все онлайн-операции, связанные с выдачей займов. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит. ЦБ придумал эту схему, чтобы бороться с кредитным мошенничеством.
Процедура очень популярна во всей стране: на 7 марта ею воспользовалось около 3,6 млн россиян. Средний возраст тех, кто устанавливает ее, — 51 год.