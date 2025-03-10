Самозапреты на кредиты уже поставили более 100 тысяч свердловчан

Самозапрет кредитов — это документально оформленный запрет самому себе брать новые кредиты в банках. Банк по вашему заявлению (поданном через «Госуслуги» или МФЦ) прерывает все онлайн-операции, связанные с выдачей займов. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит. ЦБ придумал эту схему, чтобы бороться с кредитным мошенничеством.