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Более 200 единиц техники вывели на расчистку снега на уральских трассах

За ночь в Свердловской области выпало около двух сантиметров снега.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +6°

Последствия снегопада, накрывшего вечером 9 марта Свердловскую область, ликвидируют более 200 единиц техники. По данным дорожных служб, за ночь в регионе выпало около 2 сантиметров снега, осадки продолжатся до вечера.

Над расчисткой трасс работает 221 единица техники: 143 комбинированных дорожных машины, 22 автомобиля с отвалом, 26 автогрейдеров и 30 единиц другой техники. Для обработки дорожного полотна и устранения скользкости на региональных трассах использовано 5400 тонн пескосоляной смеси.

Ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано, подчеркнули в департаменте информационной политики.

Напомним, 10 марта в регионе действует предупреждение о сильном снеге.