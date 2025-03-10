Более 200 единиц техники вывели на расчистку снега на уральских трассах

Последствия снегопада, накрывшего вечером 9 марта Свердловскую область, ликвидируют более 200 единиц техники. По данным дорожных служб, за ночь в регионе выпало около 2 сантиметров снега, осадки продолжатся до вечера.
Над расчисткой трасс работает 221 единица техники: 143 комбинированных дорожных машины, 22 автомобиля с отвалом, 26 автогрейдеров и 30 единиц другой техники. Для обработки дорожного полотна и устранения скользкости на региональных трассах использовано 5400 тонн пескосоляной смеси.
Ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано, подчеркнули в департаменте информационной политики.
Напомним, 10 марта в регионе действует предупреждение о сильном снеге.