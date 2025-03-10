ЕЭК расширяет сотрудничество со Статистической комиссией ООН

Комиссия состоит из 24 членов, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН с учетом географического представительства: пять представителей от стран Африки, четыре от стран Азии, четыре от стран Восточной Европы, четыре от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, семь от стран Западной Европы и других государств.