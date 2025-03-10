ЕЭК расширяет сотрудничество со Статистической комиссией ООН

Предоставление ЕЭК статуса наблюдателя позволит усилить взаимодействие в области статистики, способствуя обмену опытом и лучшими международными практиками. Это также открывает новые возможности для совместной работы над достижением целей устойчивого развития и совершенствованием статистических методов и стандартов, подчеркнули в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Министр ЕЭК выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.
Комиссия заинтересована в расширении сотрудничества со Статистической комиссией ООН и в работе в рамках Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития для выработки подходов в разработке методологии показателей ЦУР и в обмене опытом.
ПО его словам, ЕЭК намерена активно участвовать в работе Статистической комиссии ООН, вносить вклад в развитие глобальной статистической системы и укреплять сотрудничество с международными партнерами.
На полях сессии Статистической комиссии ООН Эльдар Алишеров провел переговоры с председателем Статкомиссии ООН, гендиректором Федерального статистического управления Швейцарии Жоржем-Симоном Ульрихом. Они обсудили перспективы взаимного сотрудничества в сфере статистики.
Для справки: Статистическая комиссия ООН, основанная в 1947 году, является высшим органом глобальной статистической системы. Она объединяет руководителей статистических ведомств стран-членов ООН и отвечает за установление статистических стандартов, разработку согласованных на международном уровне концепций и методов, а также их внедрение на национальном и международном уровнях.
Комиссия состоит из 24 членов, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН с учетом географического представительства: пять представителей от стран Африки, четыре от стран Азии, четыре от стран Восточной Европы, четыре от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, семь от стран Западной Европы и других государств.