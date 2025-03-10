Инвесторы построят семь образовательных объектов на востоке Москвы

«В 2026 году в Гольянове планируется построить детский сад для 250 воспитанников площадью почти шесть тысяч квадратных метров. В нем будет 10 групповых ячеек. Помимо этого, в трехэтажном здании оборудуют бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. В 2027-м в том же районе девелопер намерен возвести здание образовательного комплекса общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. В его составе будет 125 дошкольных и 250 школьных мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.