Инвесторы построят семь образовательных объектов на востоке Москвы

В 2025—2027 годах на востоке столицы появится семь образовательных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2025 по 2027 год девелоперы планируют построить в Восточном административном округе семь объектов образования общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров. В них будет почти 1,5 тысячи школьных и дошкольных мест. Новые здания появятся в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок. Инвесторы уже приступили к их возведению, шесть учреждений передадут в столичную систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.
Образовательные объекты строят как в новых, так и в уже сформировавшихся жилых кварталах, что позволяет родителям выбрать детский сад или школу недалеко от дома.
«В 2026 году в Гольянове планируется построить детский сад для 250 воспитанников площадью почти шесть тысяч квадратных метров. В нем будет 10 групповых ячеек. Помимо этого, в трехэтажном здании оборудуют бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. В 2027-м в том же районе девелопер намерен возвести здание образовательного комплекса общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. В его составе будет 125 дошкольных и 250 школьных мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова, ведомство следит за всеми стадиями возведения объектов. Инспекторы уже провели 17 выездных проверок, оценив соблюдение технологий и используемые материалы. Дополнительный контроль осуществляют специалисты Центра экспертиз. Это позволяет обеспечить надежность и соответствие зданий требованиям перед вводом в эксплуатацию.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в Москве построили 49 образовательных, 14 медицинских, 17 спортивных и девять культурных объектов.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».