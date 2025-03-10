Эксперт рассказал, какие редкоземельные металлы есть в Беларуси

Он также объяснил, что сложность разработки редкоземельных металлов в Беларуси связана с тем, что у страны нет подобного опыта. В итоге «придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам России». По его словам, только затем у нас смогут оценить рентабельность данных процессов.