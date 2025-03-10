Эксперт рассказал, какие редкоземельные металлы есть в Беларуси

Эксперт уточнил, что на территории Беларуси есть молибден, тулий и тал. Эти элементы и металлы залегают на достаточно большой глубине — 200−250 метров.
Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем. Для того чтобы прийти к добыче, мы должны провести комплекс геолого-разведочных работ. Определим глубины, конкретные залегания, посчитаем ресурсы и запасы. И самое главное — нужно определиться с технологией извлечения этих элементов", — отметил Василий Колб.
Он также объяснил, что сложность разработки редкоземельных металлов в Беларуси связана с тем, что у страны нет подобного опыта. В итоге «придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам России». По его словам, только затем у нас смогут оценить рентабельность данных процессов.
На прошлой неделе Александр Лукашенко поднял вопрос наличия в Беларуси редкоземельных металлов. В свою очередь министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк рассказал, что ведомство видит перспективы в поиске редкоземельных металлов в породах кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области.