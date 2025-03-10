Трудовые мигранты хлынули в Свердловскую область

За прошлый год на территорию региона прибыла всего 101 тыс. человек, из них 68 тыс. — это внутренняя миграция. В 2023 году показатель составил 89 тыс., из них 73 тыс. — россияне из других субъектов. Уезжать тоже стали реже: так, в 2023 году Свердловскую область покинули 88 тыс. человек, а в 2024 — только 82 тыс.