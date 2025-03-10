Трудовые мигранты хлынули в Свердловскую область

В Свердловской области за 2024 год резко вырос приток трудовых мигрантов. Прирост составил 18 тыс. человек против 3 тыс. в 2023 году, говорится в отчете Свердловскстата.
За прошлый год на территорию региона прибыла всего 101 тыс. человек, из них 68 тыс. — это внутренняя миграция. В 2023 году показатель составил 89 тыс., из них 73 тыс. — россияне из других субъектов. Уезжать тоже стали реже: так, в 2023 году Свердловскую область покинули 88 тыс. человек, а в 2024 — только 82 тыс.
Почти в два раза выросла международная миграция. Если в 2023 году в регион приехали 16 тыс. мигрантов, а в 2024 году — 33 тыс., уехали 13 и 14 тыс. соответственно. Почти 80% из них приходится на страны СНГ.
Напомним, что в Свердловской области число трудовых мигрантов начало снижаться с начала пандемии. Критического уровня показатель достиг к началу 2023 года. Одновременно с этим российское законодательство начали ужесточать, чтобы пресечь пребывание на территории России нелегалов.