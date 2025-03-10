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В Самаре планируют провести анализ сточных вод

В Самаре проверят воду, сбрасываемую в ливневки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре появился новый лот на портале «Госзакупки». В региональной столице планируют провести анализ сточных вод, которые сливают предприятия и организации.

Согласно данным из карточки закупки, информацию разместили 7 марта. Компания МП «Инженерная служба» заключит контракт с подрядчиками для проведения лабораторных исследований сточных вод по химическим показателям. Первоначальная цена составила 370 тысяч рублей.

Окончание подачи заявок — 17 марта. Торги состоятся 18 марта. После чего подрядная организация обязуется проанализировать сточные воды, сбрасываемые в дождевую канализацию. Срок окончания работ — до 30 июня.