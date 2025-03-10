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На Кубани за год нашли нарушения в 84% шаурмичных

На Кубани в 2024 году выявлены нарушения в 84% точек по приготовлению шаурмы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили несоответствия в 557 из 665 торговых точек, занимающихся приготовлением шаурмы в Краснодарском крае.

Среди нарушений отмечаются отсутствие компонента «Меркурий» в федеральной государственной системе ветеринарии «ВетИС», отсутствие необходимых сопроводительных документов и задержки в их гашении, сообщает РБК Краснодар.

Кроме того, с начала 2024 года представители Россельхознадора проверили 189 ресторанов и кафе, которые предлагают свою продукцию, включая шаурму, через маркетплейсы. По результатам проверок было выдано 118 предостережений индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Кооперативном рынке случился пожар. Предположительно, огонь начал распространяться с шаурмичной.