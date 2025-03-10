На Кубани за год нашли нарушения в 84% шаурмичных

Кроме того, с начала 2024 года представители Россельхознадора проверили 189 ресторанов и кафе, которые предлагают свою продукцию, включая шаурму, через маркетплейсы. По результатам проверок было выдано 118 предостережений индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.