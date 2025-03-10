На Кубани за год нашли нарушения в 84% шаурмичных

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили несоответствия в 557 из 665 торговых точек, занимающихся приготовлением шаурмы в Краснодарском крае.
Среди нарушений отмечаются отсутствие компонента «Меркурий» в федеральной государственной системе ветеринарии «ВетИС», отсутствие необходимых сопроводительных документов и задержки в их гашении, сообщает РБК Краснодар.
Кроме того, с начала 2024 года представители Россельхознадора проверили 189 ресторанов и кафе, которые предлагают свою продукцию, включая шаурму, через маркетплейсы. По результатам проверок было выдано 118 предостережений индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Кооперативном рынке случился пожар. Предположительно, огонь начал распространяться с шаурмичной.