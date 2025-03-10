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Опасные творог и сметану нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области фермеру выписали предостережение за некачественные творог и сметану.

Источник: Комсомольская правда

Угрозы отравления опасными молочными продуктами предотвратили сотрудники Россельхознадзора в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эксперты выявили нарушение при проверке данных ФГИС «Меркурий».

Фермер не указал, из какого сырья изготовил 150 кило творога и 100 кило сметаны. Это значит, что невозможно отследить происхождение продуктов, что может привести к проблемам с качеством. Производственные сертификаты на партию продукции аннулировали, а фермеру выписали предостережение. Товары из сомнительной продукции не поступили на прилавки магазинов.