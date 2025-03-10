В Самаре на вывоз мусора с кладбищ выделили 20 млн рублей

Исполнитель должен будет установить по одному бункеру объемом 8 м³ отходов на кладбищах Татарское, Зубчаниновское, Прибрежное, Лесное, по два бункера на 8 «кубов» — на кладбище Рубежное, один бункер на 20 м³ отходов — на кладбище Спасское, и еще два 20-кубовых — на кладбище Центральное.