QazaqGaz планирует запустить месторождение газа «Барханное»

Месторождение газа «Барханное» расположено в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан. Территория месторождения находится на юго-западной окраине пустыни Мойынкум, занимающей междуречье рек Шу и Таласа. Это равнинная местность, постепенно воздымающаяся в сторону горной системы Тянь-Шаня.
Активную работу по геологической разведке месторождения проводит компания «Разведка и добыча QazaqGaz».
Поскольку месторождение расположено на территории лесного фонда, при его освоении будут применяться современные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Особое внимание уделяется контролю над выбросами в атмосферу и предотвращению выхода газа. Планируется, что месторождение Барханное будет введено в эксплуатацию до конца текущего года.
QazaqGaz резко активизировал работы по геологической разведке и доразведке месторождений. В частности, на месторождении Амангелды начались работы по подготовке к бурению скважины № 142. На месторождении Айрақты начались работы по бурению скважины № 108. Бурение скважины № 18 на Анабае близится к завершению. В этом году планируется пробурить всего 11 скважин.
Также планируется проведение сейсмических исследований и буровых работ на участках Малдыбай, Саяхбай и Қоғалы.