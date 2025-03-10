QazaqGaz планирует запустить месторождение газа «Барханное»

QazaqGaz резко активизировал работы по геологической разведке и доразведке месторождений. В частности, на месторождении Амангелды начались работы по подготовке к бурению скважины № 142. На месторождении Айрақты начались работы по бурению скважины № 108. Бурение скважины № 18 на Анабае близится к завершению. В этом году планируется пробурить всего 11 скважин.