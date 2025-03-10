Свердловские матери, родившие первого ребенка до 23 лет, получат 50 тысяч рублей

По ее словам, законопроект предполагает еще ряд мер социальной поддержки молодых родителей. Так, семьи с детьми, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях и в вузах на очной форме обучения, смогут получить компенсацию расходов за найм жилья во время учебы в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Такая выплата будет предоставляться при условии, что хотя бы один из детей в семье рожден с 1 января 2025 года.