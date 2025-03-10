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Более 400 миллионов рублей получит Кубань на развитие курортов

Уже в этом году Краснодарский край получит наибольшую по объему господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Источник: администрация Анапы

Благодаря этому регион сможет воплотить в жизнь глобальные проекты в курортной сфере, сообщает пресс-служба краевой администрации.

— Возможности нацпроекта позволяют развивать различные направления туристической отрасли: оснащать пляжи и создавать современную инфраструктуру, оборудовать подогреваемые бассейны, разрабатывать новые пешеходные маршруты и проводить событийные мероприятия на курортах Черного и Азовского морей, в горной местности. В 2025 году на эти цели благодаря поддержке Президента и Правительства РФ получим 451 миллион рублей, — сказал Вениамин Кондратьев.