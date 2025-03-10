Более 400 миллионов рублей получит Кубань на развитие курортов

— Возможности нацпроекта позволяют развивать различные направления туристической отрасли: оснащать пляжи и создавать современную инфраструктуру, оборудовать подогреваемые бассейны, разрабатывать новые пешеходные маршруты и проводить событийные мероприятия на курортах Черного и Азовского морей, в горной местности. В 2025 году на эти цели благодаря поддержке Президента и Правительства РФ получим 451 миллион рублей, — сказал Вениамин Кондратьев.