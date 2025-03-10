На Кубани введены региональные меры поддержки медиков

«Кроме того, с этого года по инициативе губернатора в крае введена социальная выплата в размере 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Новая мера поддержки доступна не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи. На этувыплатууже поступило более 370 заявок от медработников. Все эти региональные программы направлены не только на привлечение новых кадров в систему здравоохранения региона, но также способствуют удержанию ценных специалистов. Каждая инициатива направлена на то, чтобы медики могли сосредоточиться на своей основной задаче — заботе о пациентах», — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.