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На Кубани введены региональные меры поддержки медиков

В Краснодарском крае стартовали новые инициативы, направленные на поддержку медицинских работников. Эти меры помогут не только привлечь новых специалистов в сферу здравоохранения, но и повысить качество медицинского обслуживания населения.

Источник: Freepik

В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения» ежегодно выделяются средства на приобретение служебного жилья для врачей. За последние пять лет в регионе было куплено 295 квартир для медицинских работников, а в текущем году планируется приобрести еще 33 квартиры. Это значительное подспорье для специалистов, которые часто сталкиваются с проблемой нехватки доступного жилья.

«Кроме того, с этого года по инициативе губернатора в крае введена социальная выплата в размере 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Новая мера поддержки доступна не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи. На этувыплатууже поступило более 370 заявок от медработников. Все эти региональные программы направлены не только на привлечение новых кадров в систему здравоохранения региона, но также способствуют удержанию ценных специалистов. Каждая инициатива направлена на то, чтобы медики могли сосредоточиться на своей основной задаче — заботе о пациентах», — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.