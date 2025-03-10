Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей

Согласно данному постановлению, с 1 июля 2025 года бюджетные организации, оказывающие услуги населению, юридические лица, реализующие газ и нефтепродукты, а также сдающие имущество в аренду, в обязательном порядке должны будут подключиться к электронным платежным системам и обеспечить возможность проведения платежей через них.