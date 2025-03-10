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Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей

ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Некоторые компании в Узбекистане будут обязаны подключиться к системам электронных платежей, сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.

Источник: Sputnik.uz

Это определено в февральском постановлении Кабмина о дополнительных мерах по расширению использования услуг электронных платежных систем.

Согласно данному постановлению, с 1 июля 2025 года бюджетные организации, оказывающие услуги населению, юридические лица, реализующие газ и нефтепродукты, а также сдающие имущество в аренду, в обязательном порядке должны будут подключиться к электронным платежным системам и обеспечить возможность проведения платежей через них.

говорится в сообщении

Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность в соответствии с налоговым законодательством.

Кроме того, Агентство стратегических реформ совместно с экономическим блоком Правительства и Центральным банком разработает и опубликует Комплексную программу по увеличению доли электронных платежей в 2025—2030 годах.

Цель — определение адресных мер, позволяющих довести долю онлайн платежей до 60%. Эту задачу озвучил президент Узбекистана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября 2024-го.

Принятие данного решения является важным шагом на пути модернизации платежной инфраструктуры страны, повышения прозрачности финансовых операций, создания благоприятных условий для населения и бизнеса, добавили в пресс-службе агентства.