Строительство новых глэмпингов на Дону частично профинансируют

При этом поучаствовать в инвестпрограмме смогут те бизнесмены, которые планируют строить некапитальные средства размещения туристов на земельном участке категории «земли населенных пунктов» либо «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» и «туристическое обслуживание». Кроме того, на участке уже должны быть электросети, водоснабжение и водоотведение.