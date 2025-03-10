Строительство новых глэмпингов на Дону частично профинансируют

На Дону Минэкономразвитие региона до 20 марта принимает заявки на инвестпроекты по созданию модульных гостиниц.
Подать заявку на участие в отборе инвестпроектов смогут юрлица и ИП, которые зарегистрированы в налоговой на территории Ростовской области и специализируются на создании некапитальных средств размещения.
При этом поучаствовать в инвестпрограмме смогут те бизнесмены, которые планируют строить некапитальные средства размещения туристов на земельном участке категории «земли населенных пунктов» либо «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» и «туристическое обслуживание». Кроме того, на участке уже должны быть электросети, водоснабжение и водоотведение.
После проверки региональной межведомственной комиссии заявки на строительство глэмпингов направят от Ростовской области в Минэкономразвития России для участия в федеральном конкурсе. Победителей назовут в мае текущего года.
Программа софинансирования инвестпроектов по строительству глэмпингов рассчитана на 3 года — с 2025 по 2027 год.
Победители отбора смогут получить до 1,5 млн рублей на номер в модульном некапитальном средстве размещения из федерального бюджета. При этом субсидируют не более 50% стоимости инвестпроекта. Кроме того, 2−3% софинансирования добавит областной бюджет.
Субсидию можно потратить на покупку и монтаж модульных некапитальных средств размещений заводского производства. Глэмпинги или кемпинги должны иметь индивидуальные санузлы и обеспечивать комфортное круглогодичное пребывание туристов.
Площадь модуля, за вычетом площади санузла, должна быть не менее 15 кв. м.