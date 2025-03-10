Более 95 тысяч новых вакансий появилось в Петербурге за последний месяц

Следом идут сферы спорта, фитнеса и красоты с приростом на 27%, тройку замыкает маркетинг и PR, где потребность в кадрах увеличилась на 25%. В десятке по востребованности оказались топ-менеджеры, бухглатеры и юристы — 24% и 23% соответственно.
Что касается уровня доходов, то самые высокие зарплаты готовы предложить топ-менеджерам — около 150 тыс. рублей, следом идут специалисты в сфере консалтинга и инвестиций, а также автобизнеса. Им готовы платить 120−121 тыс. рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что женщины в Петербурге получают приглашения на работу через вакансии чаще, чем мужчины.