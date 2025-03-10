Из-за ошибки в бюджете чиновники кубанского города остались без зарплаты

Сотрудники прокуратуры установили, что за первую половину февраля 2025 года перед 104 работниками мэрии Тихорецка и муниципальных предприятий города возникла задолженность по зарплате в размере более 2,5 миллиона рублей.
«Установлено, что она образовалась из-за ненадлежащей оценки должностными лицами органа самоуправления расходной и доходной частей местного бюджета», — уточнили в пресс-службе.
Надзорный орган внес главе Тихорецка представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед сотрудниками полностью погашена.