Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ошибки в бюджете чиновники кубанского города остались без зарплаты

Тихорецкая межрайонная прокуратура Краснодарского края выявила нарушения трудового законодательства в мэрии города. Глава Тихорецка Евгений Голубь наказан штрафом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что за первую половину февраля 2025 года перед 104 работниками мэрии Тихорецка и муниципальных предприятий города возникла задолженность по зарплате в размере более 2,5 миллиона рублей.

«Установлено, что она образовалась из-за ненадлежащей оценки должностными лицами органа самоуправления расходной и доходной частей местного бюджета», — уточнили в пресс-службе.

Надзорный орган внес главе Тихорецка представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед сотрудниками полностью погашена.