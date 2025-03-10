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Санатории Сочи заполнены на 80% на апрель

Уровень бронирования гостиниц Сочи в апреле достигает 60%, а в мае — 55%. Наибольшую заполняемость демонстрируют санатории и пансионаты с лечением — 80% и 75% соответственно.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта изданию «Ведомости Юг».

«В целом глубина бронирования соответствует динамике прошлого года», — отметили в мэрии.

За январь и февраль 2025 года курорт посетили 1,13 млн гостей, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 5%. В администрации Сочи прогнозируют дальнейший рост турпотока по итогам текущего года.

«Ъ-Кубань» писал, что Сочи на реализацию национальных проектов получил свыше 855 млн руб. Средства будут направлены на развитие инженерных сетей и создание объектов социальной сферы.