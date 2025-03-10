В Сочи сожгли более 100 кг санкционных деликатесов

Продукты животного происхождения, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен, были изъяты из оборота у индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей продуктов питания. В общей сложности было изъято 110 кг молочной и мясной продукции.



После проверки запрещенная продукция была уничтожена в полном объеме путем сжигания. В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что меры были приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации», сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.