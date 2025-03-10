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В Сочи сожгли более 100 кг санкционных деликатесов

В Сочи в феврале 2025 года в рамках проверки, проведенной Сочинской транспортной прокуратурой, была изъята партия запрещенных к ввозу продуктов. Специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили продукцию, произведенную в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах Европейского союза, в том числе сыры и колбасы.

Источник: соцсети

Продукты животного происхождения, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен, были изъяты из оборота у индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей продуктов питания. В общей сложности было изъято 110 кг молочной и мясной продукции.

После проверки запрещенная продукция была уничтожена в полном объеме путем сжигания. В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что меры были приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации», сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.