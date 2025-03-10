Апелляционный суд отменил решение о вводе в эксплуатацию терминала аэропорта в Иркутске

Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Иркутской области о законности строительства нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешении ввода его в эксплуатацию. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, пишет ИА IrkutskMedia.