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Апелляционный суд отменил решение о вводе в эксплуатацию терминала аэропорта в Иркутске

По делу будет принят новый судебный акт.

Источник: Аэропорт Иркутска

Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Иркутской области о законности строительства нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешении ввода его в эксплуатацию. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, в конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на ввод нового терминала иркутского аэропорта. Требования воздушной гавани были удовлетворены в полном объёме — представление Байкало-Ангарской прокуратуры было признано незаконным. Решение Арбитражного суда отменило ранее вынесенное представление и обеспечительные меры, которые запрещали ввод терминала в эксплуатацию.