ЕАБР объяснил причины дефицита внешней торговли товарами в Беларуси

При этом специалисты ЕАБР обратили особое внимание на тот факт, что внутренний спрос в Беларуси по-прежнему остается высоким, но внешняя торговля замедляется.
Основным фактором стало снижение экспорта на 11,5% г/г, вызванное сокращением поставок в страны вне СНГ (-21,3% г/г).
Ключевым рынком сбыта для белорусских товаров являются страны СНГ и экспорт на этом направлении сократился на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Причинам такого падения стали рост конкуренции на рынках стран Содружества, а также снижения спроса из-за высоких процентных ставок в России.
На фоне этого импорт товаров на белорусский рынок, наоборот, вырос на 1% благодаря росту внутреннего спроса, что привело к тому, что дефицит экспорта товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос с 100 миллионов долларов до 500 миллионов.