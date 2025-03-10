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ЕАБР объяснил причины дефицита внешней торговли товарами в Беларуси

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Беларуси в январе 2025 года сократился на 5,1% год по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, говорится в сообщении пресс-службы ЕАБР.

Источник: Пресс-служба ЕАБР

При этом специалисты ЕАБР обратили особое внимание на тот факт, что внутренний спрос в Беларуси по-прежнему остается высоким, но внешняя торговля замедляется.

Основным фактором стало снижение экспорта на 11,5% г/г, вызванное сокращением поставок в страны вне СНГ (-21,3% г/г).

констатировали в ЕАБР

Ключевым рынком сбыта для белорусских товаров являются страны СНГ и экспорт на этом направлении сократился на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Причинам такого падения стали рост конкуренции на рынках стран Содружества, а также снижения спроса из-за высоких процентных ставок в России.

На фоне этого импорт товаров на белорусский рынок, наоборот, вырос на 1% благодаря росту внутреннего спроса, что привело к тому, что дефицит экспорта товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос с 100 миллионов долларов до 500 миллионов.