ЕАБР объяснил причины дефицита внешней торговли товарами в Беларуси

На фоне этого импорт товаров на белорусский рынок, наоборот, вырос на 1% благодаря росту внутреннего спроса, что привело к тому, что дефицит экспорта товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос с 100 миллионов долларов до 500 миллионов.