hh: острый кадровый голод отмечен в пяти профессиях волгоградцев

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные hh.ru, ситуация в последнем месяце зимы на рынке труда была такой же, как в январе — больше предложений по данным специальностям не стало. А сферами, где острее всего ощущается дефицит сотрудников, остаются медицина и розница. Здесь приходится менее двух резюме на одну вакансию при норме от четырех до восьми. Например, на вакансию врача приходится всего 1,2 резюме, а главного врача — 1,4.
В Волгоградской области и в России в целом самыми востребованными являются представители двух сфер — это продажи, а также рабочий и линейный массовый персонал, куда относятся рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров
В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, маляров, электромонтажников, сварщиков, а также медиков. Эксперты отмечают, что даже в профицитных профессиях сложно найти работников, имеющих определенный набор навыков и опыта, а также согласных на предлагаемые условия и зарплаты. Работодатели вынуждены заманивать сотрудников всеми способами -повышением зарплат, расширением соцпакетов, удалёнкой или гибридом или снижением изначальных требований к соискателям.