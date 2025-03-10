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Работы возобновили на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Ведется монтаж видеонаблюдения и системы пожаротушения. Работы планируют завершить до конца июня.

В Новосибирске после долгого перерыва продолжаются строительные работы на станции метро «Спортивная». Сейчас на объекте трудятся 25 инженерно-технических специалистов и монтажников от нового подрядчика — тюменской компании ООО «Акви технолоджи». Об этом 10 марта сообщила городская администрация.

Подрядчик занимается монтажом источников бесперебойного питания для систем аварийного освещения станции и тоннеля, а также релейной АТДП (автоматика и телемеханика движения поездов) и других инженерных систем. Кроме того, ведутся работы по установке систем видеонаблюдения, передачи данных и автоматического пожаротушения.

Ранее НДН.инфо сообщал, что конкурс на проектирование новых станций метро в Новосибирске планируют объявить в 2025 году.

Анастасия Новоселова.