Работы возобновили на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Подрядчик занимается монтажом источников бесперебойного питания для систем аварийного освещения станции и тоннеля, а также релейной АТДП (автоматика и телемеханика движения поездов) и других инженерных систем. Кроме того, ведутся работы по установке систем видеонаблюдения, передачи данных и автоматического пожаротушения.