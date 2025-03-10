Эксперты назвали самых дефицитных специалистов на Кубани

— В топ-20 самых дефицитных и востребованных профессионалов на Кубани вошли в большинстве своём представители розницы и различных рабочих и технических специальностей, а также представителей медицины и сельского хозяйства В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, дворников, электромонтажников. И даже в профицитных профессиях и профобластях складывается тенденция сложного подбора кадров — казалось бы, здесь специалистов много, а работодатели также жалуются, что не могут укомплектовать штат и вынуждены искать работников несколько месяцев. Причина в том, что найти людей в любых отраслях, дефицитных или профицитных, с определенным набором навыков, опытом и экспертизой, а также готовностью приходить на зарплату и условия, указанные в вакансии, это сейчас задача со звёздочкой. Работодатели могут решать это повышением зарплат, расширением соцпакетов, удалёнкой или гибридом или снижением изначальных требований к соискателям, — рассказала «НИА-Кубань» Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.