В Омске закрылся ресторан Scat, который пытаются продать

На официальной странице омского ресторана Scat появилась информация о том, что с 10 марта заведение не работает.
Уточняется, что ресторан будет работать в режиме доставки готовой еды на дом. Известно, что ранее этот ресторан выставили на продажу. В объявлении говорится, что в ресторане есть аквариум с живой рыбой, свой ледник и охлаждённые морепродукты. Цена заведения не указана. Причина продажи: перенаправление средств в другой действующий проект.
Напомним, что в Омске всё никак не могут продать Камергерский переулок. Отметим, что модный переулок — не только бары и рестораны. Там же проводятся различные мероприятия.