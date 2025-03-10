В Омске закрылся ресторан Scat, который пытаются продать

Уточняется, что ресторан будет работать в режиме доставки готовой еды на дом. Известно, что ранее этот ресторан выставили на продажу. В объявлении говорится, что в ресторане есть аквариум с живой рыбой, свой ледник и охлаждённые морепродукты. Цена заведения не указана. Причина продажи: перенаправление средств в другой действующий проект.