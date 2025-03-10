Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске закрылся ресторан Scat, который пытаются продать

Цена заведения неизвестна.

Источник: Freepik

На официальной странице омского ресторана Scat появилась информация о том, что с 10 марта заведение не работает.

Уточняется, что ресторан будет работать в режиме доставки готовой еды на дом. Известно, что ранее этот ресторан выставили на продажу. В объявлении говорится, что в ресторане есть аквариум с живой рыбой, свой ледник и охлаждённые морепродукты. Цена заведения не указана. Причина продажи: перенаправление средств в другой действующий проект.

Напомним, что в Омске всё никак не могут продать Камергерский переулок. Отметим, что модный переулок — не только бары и рестораны. Там же проводятся различные мероприятия.