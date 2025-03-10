Предприятие из Краснодара получит льготный заем 70,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Льготный заем одобрили производителю целлюлозно-бумажной продукции. На эти средства компания обновит оборудование линии по выпуску бумажной основы. Ее используют для производства бумажных полотенец, туалетной бумаги и салфеток.
Заем предоставляют по программе «Проекты развития (краевое финансирование)». Средства идут на реализацию инвестпроектов для создания новых или обновление действующих производств.
Сумма займа составляет от 5 до 100 млн рублей. Его предоставляют под 2%-3% годовых не более чем на 5 лет.
В 2023 году краснодарская компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».