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Предприятие из Краснодара получит льготный заем 70,5 млн рублей

Краснодарская компания обновит оборудование с помощью льготного займа.

Предприятие из Краснодара получит льготный заем 70,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Льготный заем одобрили производителю целлюлозно-бумажной продукции. На эти средства компания обновит оборудование линии по выпуску бумажной основы. Ее используют для производства бумажных полотенец, туалетной бумаги и салфеток.

Заем предоставляют по программе «Проекты развития (краевое финансирование)». Средства идут на реализацию инвестпроектов для создания новых или обновление действующих производств.

Сумма займа составляет от 5 до 100 млн рублей. Его предоставляют под 2%-3% годовых не более чем на 5 лет.

В 2023 году краснодарская компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».