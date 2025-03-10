Годовая инфляция в феврале в Беларуси составила 5,6%

При этом согласно официальной статистике цены в республике по отношению к декабрю выросли на 2%, а в годовом выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5,6%.
Цены на продукты в феврале увеличились на 1,6%, на непродовольственные товары — на 1%, а на услуги — в среднем сразу на 4%.
Белстат приводит данные, что в феврале рыба и морепродукты подорожали на 1%, масло и жиры — на 0,8%, а молоко и молочные продукты — на 0,4%. В то же время мука стала дешевле на 0,9%, а овощи — на 1,5%.
Среди непродовольственных товаров лидером по росту цен оказалась одежда, подорожавшая на 1,1%. Стиральные машины, наоборот, стали дешевле на 1%.
Больше всего в прошлом месяце выросли в стоимости жилищно-коммунальные услуги — 10,5%. Бытовые услуги за этот же период прибавили 1,4%. Зато билеты на самолеты стали дешевле на 5,7%.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу правительству и Нацбанку работать на тем, чтобы индекс потребительских цен не превышал 5% в конце 2025 года.