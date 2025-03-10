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Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики, директора Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадима Шкабарни и руководителей транспортных компаний российского региона.

Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение.

Российская сторона рассказала о деятельности транспортного Департамента Ростова-на-Дону, условиях и льготах для работников предприятия.

Отмечено, что дефицит водителей автобусов здесь составляет 40%. В этой связи была выражена заинтересованность в привлечении 100 водителей из Узбекистана с покрытием всех расходов и достойной заработной платой.

говорится в сообщении

В свою очередь, узбекская сторона разъяснила порядок и условия привлечения граждан республики на работу за рубежом в организованном порядке, а также представила на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.