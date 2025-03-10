Стала известна дата аукциона по застройке частного сектора на Северных в Омске

Известно, что заявки от участников можно подавать до 4 апреля, а сам аукцион пройдет 9 апреля. После подведения итогов победитель аукциона должен будет подписать договор в течение месяца.
Начальная цена лота составляет 1,3 миллиарда рублей, а минимальный шаг для повышения ставки установлен в 39 миллионов рублей.
Проект предполагает значительное обновление жилых районов в Центральном административном округе. В рамках реновации планируется снос трёх многоквартирных и около 500 частных домов, что освободит землю для строительства современных высотных и среднеэтажных жилых комплексов.
Кроме жилых зданий, проект включает создание необходимой инфраструктуры, включая дороги, а также социальные и коммерческие учреждения.