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Четверо погибли, пятеро пострадали: с производственной безопасностью всё плохо в Приморье

В течение прошлой недели на предприятиях Приморья скончались четверо сотрудников и пятеро получили тяжёлые травмы, один из несчастных случаев — групповой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Смерти оказались похожи друг на друга. 52-летней женщине-почтальону отделения почтовой связи Черниговки, 46-летнему маляру АО «Трест Гидромонтаж», 61-летнему охраннику ЧОП «ННК Владивосток безопасность» стало плохо при исполнении рабочих обязанностей, их госпитализировали в местные больницы, где пациенты скончались.

А 59-летнюю дежурную детской школы искусств № 4 города Владивостока нашли на рабочем месте уже мёртвой.

41-летний слесарь сервисного локомотивного депо «Сибирцево» и 42-летний электромонтёр АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» получили тяжёлые травмы головы, а 64-летний монтажник уже упомянутого в сводке предприятия «Трест Гидромонтаж» получил перелом ноги в результате ДТП.

Наконец, групповой несчастный случай зарегистрирован на Приморской ГРЭС Кузбасского АО «Энергетики и Электрификации»: два машиниста-обходчика (37 лет и 39 лет) получили термические ожоги.

На позапрошлой неделе групповой несчастный случай произошёл с сотрудницами «Приморского водоканала», две работницы тоже пострадали в ДТП. На той же неделе тяжёлую травму получил при падении 70-летний официант вагона-ресторана.