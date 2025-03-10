Четверо погибли, пятеро пострадали: с производственной безопасностью всё плохо в Приморье

Смерти оказались похожи друг на друга. 52-летней женщине-почтальону отделения почтовой связи Черниговки, 46-летнему маляру АО «Трест Гидромонтаж», 61-летнему охраннику ЧОП «ННК Владивосток безопасность» стало плохо при исполнении рабочих обязанностей, их госпитализировали в местные больницы, где пациенты скончались.
А 59-летнюю дежурную детской школы искусств № 4 города Владивостока нашли на рабочем месте уже мёртвой.
41-летний слесарь сервисного локомотивного депо «Сибирцево» и 42-летний электромонтёр АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» получили тяжёлые травмы головы, а 64-летний монтажник уже упомянутого в сводке предприятия «Трест Гидромонтаж» получил перелом ноги в результате ДТП.
Наконец, групповой несчастный случай зарегистрирован на Приморской ГРЭС Кузбасского АО «Энергетики и Электрификации»: два машиниста-обходчика (37 лет и 39 лет) получили термические ожоги.
На позапрошлой неделе групповой несчастный случай произошёл с сотрудницами «Приморского водоканала», две работницы тоже пострадали в ДТП. На той же неделе тяжёлую травму получил при падении 70-летний официант вагона-ресторана.