На Дону продлен отбор инвестпроектов по созданию модульных гостиниц

Прошедшие отбор заявки будут направлены в Минэкономразвития России для участия в федеральном конкурсе. Победители будут объявлены в мае текущего года. Они могут получить до 1,5 млн руб. на номер в модульном некапитальном средстве размещения из федерального бюджета, но не более 50% стоимости инвестпроекта, и 2−3% софинансирования добавит областной бюджет.