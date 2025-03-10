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С 1 июля 2025 года в Ростовской области вырастут тарифы на ЖКУ

Жителям Ростовской области напомнили об изменении платы за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом ранее предупреждали власти и Региональная служба по тарифам.

Например, стоимость электричества для жителей городов в пределах соцнормы увеличится с 5,24 до 5,90 рубля за кВтч, а сверх социальной нормы — с 7,32 до 8,24 рубля за кВтч.

Для городского населения с электроплитами и сельского населения в пределах соцнормы тариф вырастет с 3,67 до 4,13 рубля за кВтч, а сверх социальной нормы — с 5,12 до 5,76 рубля за кВтч.

Также установили ограничения на изменение стоимости отопления, рост не должен превышать 10,3%. Водоснабжение и водоотведение, а также обращение с ТКО не могут подорожать больше, чем на 9,6%.

Напомним, ранее тарифы за ЖКУ в регионе индексировались с 1 июля 2024 года.