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В Самаре планируют демонтировать проходческий щит со станции «Театральная»

В Самаре временно заморозят строительство новой станции метро.

Источник: Комсомольская правда

В Самару прибыла бригада, планирующая провести демонтаж проходческого щита со строящейся станции «Театральная». В ближайшее время специалисты приступят к работе.

Строительство новой станции могут временно заморозить из-за вывоза щита. Депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин связался со строителями и рассказал, как пройдет работа, на своей странице в социальных сетях.

К сожалению, информация о демонтаже подтвердилась. Если проходческий щит увезут из города, то вернут его для продолжения работ только через несколько лет. Задержку и демонтаж связывают с проблемами, которые возникли в финансировании.