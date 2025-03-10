В Самаре планируют демонтировать проходческий щит со станции «Театральная»

В Самару прибыла бригада, планирующая провести демонтаж проходческого щита со строящейся станции «Театральная». В ближайшее время специалисты приступят к работе.
Строительство новой станции могут временно заморозить из-за вывоза щита. Депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин связался со строителями и рассказал, как пройдет работа, на своей странице в социальных сетях.
К сожалению, информация о демонтаже подтвердилась. Если проходческий щит увезут из города, то вернут его для продолжения работ только через несколько лет. Задержку и демонтаж связывают с проблемами, которые возникли в финансировании.