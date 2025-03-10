В Молдове установят 18 000 «умных» электросчетчиков за счет еврофондов

Как сообщили в Минэнерго, в 2024 году было установлено 3000 умных счетчиков, в планах на 2026 год — еще 25 тысяч. До 2027 года «умными» приборами учета планируется оснастить 60 тысяч домохозяйств по всей стране, или 4,3% от общего числа потребителей электроэнергии.