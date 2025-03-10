В Молдове установят 18 000 «умных» электросчетчиков за счет еврофондов

Как сообщили в Минэнерго, в 2024 году было установлено 3000 умных счетчиков, в планах на 2026 год — еще 25 тысяч. До 2027 года «умными» приборами учета планируется оснастить 60 тысяч домохозяйств по всей стране, или 4,3% от общего числа потребителей электроэнергии.
Проект реализуется Министерством энергетики при поддержке ПРООН в Молдове и финансировании правительством Италии. Интеллектуальные счетчики позволяют измерять потребление энергии и передачу данных учета без вовлечения потребителя. Они также предоставляют возможность применения дифференцированного тарифа и помогают автоматически обнаруживать неисправности и сокращать время вмешательства в случае возникновения проблем в сети.