ЕАБР сказал о причинах снижения белорусского товарного экспорта

Внешнеторговый оборот Беларуси в январе 2025 года сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено падением объемов экспорта. Об этом сообщили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре, проанализировав ситуацию во внешней торговле товарами Беларуси.
Основным фактором ухудшения показателей стало снижение экспорта на 11,5% год к году. Особенно заметным оказалось сокращение поставок в страны вне СНГ, где падение составило 21,3% по сравнению с январем 2024 года.
Ключевой рынок сбыта для белорусской продукции — страны СНГ — также продемонстрировал снижение экспортных объемов на 6,2%. Аналитики ЕАБР объясняют это усилением конкуренции и снижением спроса, вызванным высокими процентными ставками в России.
В то же время, импорт товаров в Беларусь продемонстрировал незначительный рост на 1% год к году, что свидетельствует о сохранении высокого внутреннего спроса.
В результате сложившейся ситуации дефицит внешней торговли товарами в Беларуси увеличился до 0,5 млрд долларов США, тогда как в январе прошлого года он составлял 0,1 млрд долларов США. Таким образом, внутренний спрос в стране остается устойчивым, однако внешняя торговля замедлилась, что негативно сказывается на торговом балансе.
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