ЕАБР сказал о причинах снижения белорусского товарного экспорта

В результате сложившейся ситуации дефицит внешней торговли товарами в Беларуси увеличился до 0,5 млрд долларов США, тогда как в январе прошлого года он составлял 0,1 млрд долларов США. Таким образом, внутренний спрос в стране остается устойчивым, однако внешняя торговля замедлилась, что негативно сказывается на торговом балансе.