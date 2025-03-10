В Омске в конце марта запустят асфальтовый завод

Асфальтовый завод в Омске запустят в конце марта. Это будет тестовый период для отладки всех систем к началу сезона ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Зимой на муниципальном заводе по производству асфальта, расположенном по адресу: Мира, 144, провели масштабную модернизацию оборудования. Отремонтировано три асфальтобетонные установки и смонтировали битумопровод. Параллельно на территории завода построили новое битумное хранилище.
По данным Управления дорожного хозяйства и благоустройства омской администрации, с 2020 года предприятие полностью перешло на использование экологического топлива, а именно — природного газа. Восстановлены системы очистки от пыли и газов, дым из труб муниципального завода по производству асфальта стал белым. В 2022 году на муниципальном заводе заменили бункеры для хранения инертных материалов. Всё это значительно снизило выбросы пыли и сажи в атмосферу города.
Напомним, в апреле 2024 года, в Омске в районе Окружной дороги запустили новый частный асфальтовый завод.