В Омске в конце марта запустят асфальтовый завод

По данным Управления дорожного хозяйства и благоустройства омской администрации, с 2020 года предприятие полностью перешло на использование экологического топлива, а именно — природного газа. Восстановлены системы очистки от пыли и газов, дым из труб муниципального завода по производству асфальта стал белым. В 2022 году на муниципальном заводе заменили бункеры для хранения инертных материалов. Всё это значительно снизило выбросы пыли и сажи в атмосферу города.