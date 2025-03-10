Екатеринбуржцам предлагают полететь во Вьетнам

Из Екатеринбурга откроется новый прямой авиарейс до курортного города Нячанг во Вьетнаме. Об этом сообщили представители туроператора.
Рейсы начнут выполняться с 30 апреля, однако билеты пока не поступили в продажу. Согласно информации на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, перелеты до Нячанга будут осуществлять авиакомпании Red Wings и AZUR air, пишет «УралПолит.Ru».
Кроме того, с 30 марта из Екатеринбурга стартуют прямые регулярные авиарейсы в китайский город Харбин. Ранее авиакомпания Red Wings также открыла маршрут из уральской столицы в Улан-Удэ.