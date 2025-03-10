Екатеринбуржцам предлагают полететь во Вьетнам

Рейсы начнут выполняться с 30 апреля, однако билеты пока не поступили в продажу. Согласно информации на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, перелеты до Нячанга будут осуществлять авиакомпании Red Wings и AZUR air, пишет «УралПолит.Ru».