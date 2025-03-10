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Екатеринбуржцам предлагают полететь во Вьетнам

Скоро можно будет полететь во Вьетнам и поесть вкусной местной еды.

Из Екатеринбурга откроется новый прямой авиарейс до курортного города Нячанг во Вьетнаме. Об этом сообщили представители туроператора.

Рейсы начнут выполняться с 30 апреля, однако билеты пока не поступили в продажу. Согласно информации на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, перелеты до Нячанга будут осуществлять авиакомпании Red Wings и AZUR air, пишет «УралПолит.Ru».

Кроме того, с 30 марта из Екатеринбурга стартуют прямые регулярные авиарейсы в китайский город Харбин. Ранее авиакомпания Red Wings также открыла маршрут из уральской столицы в Улан-Удэ.