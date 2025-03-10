Средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге достигла 32 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 марта, УралПолит.Ru. По итогам февраля нынешнего года средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге достигла 32 тысяч рублей в месяц, снизившись на 9% за три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».