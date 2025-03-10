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Средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге достигла 32 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 марта, УралПолит.Ru. По итогам февраля нынешнего года средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге достигла 32 тысяч рублей в месяц, снизившись на 9% за три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Снижение стоимости аренды в городе зафиксировано в сегменте однокомнатных (-12%), двухкомнатных квартир (-8%) и студий (-7%). Предложение квартир год к году выросло на 31%. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 29%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 37%, студий — на 30%.

УралПолитRu ранее сообщал, что за год квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 11%. Так, средняя цена сделок на первичном рынке недвижимости в городе составила порядка 158 тысяч рублей за один квадратный метр.