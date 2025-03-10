Средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге достигла 32 тысяч рублей

Снижение стоимости аренды в городе зафиксировано в сегменте однокомнатных (-12%), двухкомнатных квартир (-8%) и студий (-7%). Предложение квартир год к году выросло на 31%. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 29%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 37%, студий — на 30%.
УралПолитRu ранее сообщал, что за год квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 11%. Так, средняя цена сделок на первичном рынке недвижимости в городе составила порядка 158 тысяч рублей за один квадратный метр.